شكرا لقرائتكم خبر عن رحم الله.. أميرة القلب الطاهر والكف المعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحم الله أميرة الإنسانية وصاحبة القلب الطاهر والكف المعطاء، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، والدة أصحاب السمو الملكي الأمراء سلطان وأحمد، أبناء «المغفور له إن شاء الله» فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

بتلك الكلمات، بدأ المواطن سعيد السحيمي من محافظة الجبيل سرد المواقف النبيلة لسمو الأميرة الراحلة، لعلاج أخيه في ألمانيا على نفقتها الخاصة، قائلا: البداية قبل 14 سنة، وتحديدا في شهر أغسطس من العام 2007 وتحديدا بموقع الساحات المشهور ذلك الحين، عندما ناشدت الملك عبدالله بن عبدالعزيز - غفر الله له -، عام 2007، وبعد أن ضقت ذرعا بإجراءات وزارة الصحة لعلاج أخي المقعد المريض، من جراء حادث سير، ونزيف، وإصابة دماغية، وأخذت المناشدة صدى كبيرا، ووزارة الصحة تغمض عينيها، وكأنها لا ترى.

قمة الأدبفي أغسطس عام 2007، وصلني اتصال من سيدة مهذبة، قمة في الأدب، قالت لي: عفوا ممكن أتدخل في خصوصياتك، شدني السؤال وارتعدت خوفا من أن يكون هناك مكروه، خاصة أن المتصل سيدة، فقلت تفضلي، فقالت : هناك هدية أود أن أقدمها لزوجي المتوفى، والهدية سوف تكون علاج أخيك على حسابي.

فرح واستغراب أضاف المواطن السحيمي: تداخلت لدي ردود الفعل بين فرح واستغراب، وألجمتني المفاجأة، وسألتها من أنتِ؟، فقالت: يا ليت ما تكرر هذا السؤال وتنفذ رغبتي، وأنا سأكون أسعد منك بهذا الشيء، وكانت -الله يرحمها- حازمة معي، وقالت: أريد منك شيئا واحدا فقط، فقلت ما هو؟، قالت قل «تم فقط»، وبحسب ما أعلمه أنتم في الجبيل.

خدمات علاجية وأجبت سموها: نعم نحن في الجبيل.. ولكن.. فقالت أعرف أنك تريد تعالج أخوك خارج الجبيل.. وسألتني سموها: هل لديك جواز أنت وأخوك، فأجبت نعم.. فقالت سيتصل بك مكتب خدمات علاجية من ميونيخ.. وأي شيء تشعر أنك لا تعرفه قل سأشاور «أم سلطان»، واتخذ قرارك المالي والعلاجي بدون الرجوع لي.. لكن أعطهم إحساسا أني معك خطوة بخطوة.

درجة أولى واستطر المواطن قائلا: بالفعل أرسل لي المكتب تذاكر درجة أولى وسافرنا وبدأنا رحلة علاجية استمرت 6 شهور، كنت مع أخي أسكن في الغرفة بالمستشفى، وفي يوم وصلني اتصال من تلك السيدة وبادرتني بالسؤال: «لماذا لم تسكن في فندق؟» فقلت لا تعتقدين أن هدفي مالي، ولكن لا أستطيع ترك أخي بمفرده، ولا فائدة من وجودي هنا إذا سكنت الفنادق وابتعدت.

ساعة الحسم كان رقمها يتبدل في كل مرة وعرفت أن تلك الأرقام تخص بطاقات اتصال ألمانية.. وأنا لم أعرفها حتى الآن والمكتب عليه حركات «نصف كم» في الفواتير وأنا لم أتهاون أو اصطدم بهم .. ولا أريدهم يعلمون أني ما أعرف أم سلطان «الله يرحمها».. حتى جاءت ساعة الحسم في ترويض المكتب بالضربة القاضية.

تكاليف العملية أكمل المواطن السحيمي: كان هناك عملية لأخي قيمتها 60 ألف يورو.. وأخذت الأشعة والسيديهات وذهبت بها لدكتور آخر مشهور جدا.. وحدد تكاليف العملية بمبلغ 9200 يورو.. وبدأت معركه الترويض.. واشتد الخلاف معهم فقلت ببلغ «أم سلطان».. وشعرت أنهم ارتبكوا ثم وافقوا على تسعيرة المستشفى والدكتور.

سيدة القطارركبت القطار بعد فترة متوجها إلى برلين.. وكانت أمامي في القطار سيدة كأنها تود الحديث معي.. قالت لي بلهجة مغربية أو تونسية أو جزائرية.. ما عرفتني؟.. قلت اعذريني ما عرفتك.. قالت أنت عندما اختلفت مع المكتب أنا كنت أعمل عندهم وشاهدتك وأنت غضبان.. هؤلاء ناس مش محترمين وتركت العمل عندهم.

أسعد لحظات أيقنت أن عطايا ربي وتسخيره لا حدود لها.. عرفت أن الجزائرية خلال حديثها أنها حصلت على فرصة عمل في برلين..، وقالت إن أسرة الأمير سلمان غادروا إلى السعودية بعد اكتمال علاج زوجته الأميرة سلطانة.. وبرفقتهم الأميرة نوف زوجة ابنه التي تعالج أخوك.. «كانت أسعد لحظات حياتي أني عرفت».

الغالي والنفيس قال السحيمي: أكتب هذه السطور والدموع تنهمر من عيني، ليس جزعا من قدر الله.. فلكل أجل كتاب، ويوم صاحبة السمو الأميرة «برحمها الله» كان مكتوبا منذ ولادتها.. ولكنني أتذكر من حملتني وأخي على أكف الراحة وبذلت الغالي والنفيس من أجل إسعاد أرواح لا تعرفها.. إنه حب الخير وسمو الذات ونبل الغايات والسماحة المتناهية.

كم مريضاتساءل المواطن: يا ترى.. كم مريضا وكم فقيرا وكم معاقا وكم يتيما.. أسعدته صاحبة السمو الإنساني.. هل علمتم الآن.. لماذا ارتفع ذكر الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله في مرضها وأثناء وفاتها.. هناك أناس ينفقون المليارات دعاية لتلميع صورهم ولا يزيدهم إلا كرها.. وهناك أناس يتاجرون مع الله.ورفعنا لك ذكرك.. لا يرفع الذكر سوى الله.. هنيئا لكِ يا صاحبة السمو الإنساني بحب الله.. ولا نزكي على الله أحدا.. ولكن وفاتك في أعظم أيام ربي يوم النحر.. له دلالات لا يعلمها سوى الله..

الكف المعطاء وأضاف قائلا: أعزي نفسي وأبناء وبنات صاحبة السمو الإنساني وإخوانها وأخواتها ووالدتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة والأسرة الكريمة بفقد ذلك القلب الطاهر والكف المعطاء.. وأسأل الله أن يثبتها عند السؤال ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. ويعيننا على برها بعد وفاتها «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».

أجر سابق نسيت أن أقول شيئا.. وأنا في طريقي لذبح أضحيتي في البر الساعة السابعة بعد الصلاة.. خطرت على بالي فكرة أن أشركتها في أضحيتي مع والدي ووالدتي وأهل بيتي.. ولا أعلم متى توفيت ولكن كلي أمل أن يكون ذلك أجرا سبق وفاتها.. يارب اغفر لأم سلطان واكرم وتفضل على من تفضل علينا وأكرمنا.. يارب.

قالت لي: أى شيء تحس أنك ما تعرفه قل بشاور «أم سلطان»

أعزي نفسي وأبناء وبنات الفقيدة في حب الخير ونبل الغايات والسماحة

تداخلت عندي ردود الفعل بين فرح واستغراب وألجمتني المفاجأة

أسأل الله أن يعيننا على برها.. «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»

يارب اغفر لـ «أم سلطان» واكرم من تفضل علينا وأكرمنا

ترى.. كم مريضا وفقيرا ومعاقا ويتيما.. أسعدته الأميرة النبيلة

سأظل أتذكر من حملتني وأخي على أكف الراحة وبذلت الغالي والنفيس