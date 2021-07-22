شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملحمة تبيع لحوما فاسدة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، ملحمة، تبيع لحوما فاسدة ومجهولة المصدر، وأتلفت 26 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

على جانب آخر، أبدى عدد من المواطنين، استياءهم من وقوف الشاحنات داخل حي الثقبة، مطالبين البلدية بتنظيم جولة حول سوق الخضار.

كانت بلدية محافظة الخبر، قد شاركت فرحة العيد، بتوزيع الورود بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وأدى جموع المصلين صلاة العيد، في مختلف المساجد والساحات المخصصة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنها تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.