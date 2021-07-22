شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 76 مخالفة في 1300 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 3 منشآت مخالفة، وضبطت 76 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1337 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات «940».