شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز اللقاحات.. جهود مضاعفة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسير العمل بمراكز لقاحات فيروس « كورونا » المستجد في المنطقة الشرقية، بشكل منتظم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيم للدخول من باب والخروج مع باب آخر، بالإضافة إلى توافر اللقاحات وتنظيم كافة العيادات، إضافة إلى تخصيص مدخل للرجال وآخر للنساء ويتم استقبال كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأشاد مواطنون باستعدادات مركز اللقاحات بالصالة الخضراء، وبأنه لم يكن هناك فرق بين الجرعة الأولى، والجرعة الثانية، في ظل استمرار الجهود الكبيرة للكوادر الطبية، والعاملين في المركز، مؤكدين أنه على الجميع استغلال الفرصة، والمبادرة لأخذ اللقاح، خاصة طلاب المدارس، الذين ستكون عودتهم للدراسة بعد فترة العيد بوقت وجيز.

وعلمت ”الخليج 365”، خلال جولتها الميدانية بمركز صحي حي النور، والذي تم اعتماده لتقديم لقاحات كورونا ضمن المراكز التابعة لشبكة الدمام الصحية، أن مراكز اللقاحات تشهد إقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بشكل يومي، مع التأكيد على عدم استقبال أي مستفيد دون موعد.

وتعمل المراكز التابعة لشبكة الدمام الصحية طوال أيام الأسبوع وفق الأوقات التالية: مركز صحي النور من الساعة 8 صباحا وحتى 12 صباحا، ومركزي الفيصلية والجامعيين ومجمع الدمام الطبي من الساعة 4 مساء حتى الساعة 12 صباحا، ومركز صحي الأثير من 8 صباحا حتى 4 مساء، ومركز صحي كورنيش الخبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء.

استقبال أعداد كبيرة من المستفيدين

قالت أخصائية التمريض سماح الرزق: إن عيادات مركز صحي النور تعمل على تقديم اللقاحات، ويتم استقبال المستفيد في العيادة بعد التأكد من الموعد وتسجيله في النظام، والتأكد من تطبيق «توكلنا»، والجرعة الأولى أو الثانية، وإخبار المستفيد بنوع اللقاح المقدم، وبعد الجرعة نصح المستفيد باستخدام خافض حرارة كل 6 ساعات.

وأكدت أنه يتم في العيادات استقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بشكل يومي، وتسير عملية إعطاء الجرعة بسلاسة وسط تطبيق كافة الإجراءات وفي وقت قصير، مشيرة إلى تفهم المستفيدين، وحسن تعاملهم مع الكادر التمريضي والطبي.

إجراءات سهلة وحسن الاستقبال والتنظيم

وصف المواطن «أنس الدرعان» استعدادات مركز الصالة الخضراء، بـ «الممتازة»، مشيرا إلى سهولة الإجراءات، ووفرة التعليمات، إضافة إلى حسن الاستقبال والتنظيم.

وأوضح أنه منذ بدء حجز الموعد لأخذ الجرعة، لم يجد أي صعوبة، ولم يستغرق تواجده بالمركز سوى دقائق معدودة، مؤكدا أن هذه الجهود غير مستغربة من دولة، كان شعارها الأول خلال الأزمة «صحتك أهم ما لدينا».

وأشار إلى أن جهود الكوادر الصحية خلال أيام العيد يجب أن تعطي دافعا للجميع وللطلاب، وكذلك للمبادرة بالتسجيل، والذهاب لأخذ اللقاح بدون أي تردد، للوصول للمناعة المجتمعية، والعودة للحياة الطبيعية.

تعليمات واضحة وإمكانيات متوافرة

أفاد «يوسف العامودي»، الحاصل على الجرعة الثانية من اللقاح في مركز اللقاحات بالصالة الخضراء بالدمام، بأن المجهودات التي يبذلها العاملون تذكر فتشكر، وأن الإجراءات قمة في التنظيم، إضافة إلى سهولة الإجراءات، وتوافر الإمكانيات.

ووصف جهود الكوادر الصحية بـ «الرائعة»، ورغم أنها في أيام العيد، إلا أنه لاحظ جهودا مضاعفة، ولم يستغرق أي وقت في الحصول على الجرعة، ولم يشعر بأي تعب.

وأرجع ذلك إلى وضوح التعليمات، وحسن الاستقبال والتنظيم، موجها رسالة للجميع، بضرورة المبادرة للحصول على اللقاح.

وتابع أن الكوادر الصحية تعمل خلال أيام العيد، من أجل صحة المجتمع، وعلى الجميع استشعار المسؤولية، والمبادرة لأخذ اللقاح، قبل عودة الطلاب إلى المدارس.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

بين «عبدالهادي حسين» أن مركز اللقاحات بالصالة الخضراء، يشهد خلال أيام العيد، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والحرص عليها بقوة من قبل القائمين على المركز، مشيرا إلى أن الجميع يشعرون بالراحة، لحسن الاستقبال وسهولة التعليمات.

ووجه رسالة لكل متردد في أخذ اللقاح أن يسارع للتسجيل، وعدم التردد والسماع لأي شائعات مغرضة، مؤكدا أن مراكز اللقاحات حتى في أيام العيد تكون بأتم استعداد لاستقبال الجميع.

عمل على مدار الساعة

قال «عبدالماجد عثمان» إنه لم يشعر بأي اختلاف في مركز اللقاحات من ناحية الاستعدادات، أو سهولة الإجراءات، خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا أنه خلال الحصول على الجرعة الثانية، وجد نفس الاستعدادات، ونفس السهولة في الإجراءات.

وأضاف: الكوادر الطبية والصحية تعمل من أجلنا، فيجب أن نقدر هذا الأمر، ورد الجميل لهم من خلال المبادرة، وأخذ اللقاح لكي يكون المجتمع آمنا.

وأكد أن سهولة الإجراءات يجب أن تكون محفزا للجميع، وكذلك الجهود الجبارة في فترة العيد، والعمل على مدار الساعة، مضيفا أن فترة العيد لا بد أن تكون فرصة مستغلة من الجميع لأخذ اللقاح.

العودة للحياة الطبيعية

أشار «معاذ الموسيى» إلى أنه وجد جهودا جبارة في عمل مركز اللقاحات خلال أيام العيد، من حيث سهولة الإجراءات، وروعة التنظيم، وأنه لم يشعر بأنها أيام عيد أو إجازة، إذ يسير العمل بنفس النظام، حتى في إعطاء التعليمات، أو حسن الاستقبال.

وبين أنه يجب على جميع الطلاب وغير الطلاب المبادرة باستغلال عمل مراكز اللقاحات، حتى في أيام العيد، والمبادرة بأخذ اللقاح بدون أي تردد، للعودة للحياة الطبيعية.

فرصة ذهبية للحصول على اللقاح

عبر «عبدالرحمن اللحيدان» عن سعادته بما شاهده من جهود وعمل خلال أيام العيد في مركز اللقاحات، وأن العاملين بالمركز لم يدخروا أي جهد يذكر من أجل المستفيدين.

وأكد أنه شعر بحسن الاستقبال وسهولة الإجراءات، ولم يستغرق من وقته في الحصول على الجرعة، إلا بضع دقائق فقط، مضيفا أن الجميع يجب أن يستشعر المسؤولية، ويقدر الجهود المبذولة من جميع الكوادر في المركز والمبادرة والتسجيل لأخذ اللقاح.

وتابع أن هذا لن يستغرق منهم أي مجهود أو أي تأخير بالوقت، وأنه بعد عيد الأضحى ستكون العودة إلى المدارس، والعودة من الإجازات، لذلك أيام العيد تعتبر فرصة ذهبية لمن يرغب بأخذ اللقاح.