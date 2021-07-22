شكرا لقرائتكم خبر عن برامج وآليات للفحوصات البيطرية.. 15 ألف ذبيحة في أول أيام «الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أمانة المنطقة الشرقية 15030 ذبيحة، في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وذلك في المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

تطوير الخدماتوقالت الأمانة: إن عدد الإعدامات الكلية، 10 ذبائح، والجزئية بلغ 305، وإنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، مؤكدة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية.نشرات توعوية وأعدت الأمانة نشرات توعوية، تم نشرها في كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة، بهدف توعية المستفيدين بأهمية الذبح بالمسالخ والمطابخ المصرح لها للوقاية من الأمراض المشتركة.

مسلخ إلكتروني فيما أسهمت خدمة المسلخ الإلكتروني، والخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ مما ساهم في تخفيف حدة الازدحام في المسالخ والمطابخ.

احترازات وقائيةونوهت الأمانة بحرصها على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كالتشديد على ارتداء الكمامة، والتأكد من تطبيق «توكلنا»، بالإضافة إلى وجود رجال الأمن لضمان الالتزام، وأن الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور ومختلف.خطة متكاملةوكانت الأمانة قد أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الأطباء والمساعدين البيطريين وصحة العاملين بوجود الشهادات الصحية والبيئة النظيفة بالمسلخ.

اشتراطات وضوابطوأوضحت أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وجه في وقت سابق رؤساء بلديات حاضرة الدمام، بإطلاع وإلزام أصحاب المطابخ المسموح لها بالذبح، بالاشتراطات والضوابط، قبل منحها الترخيص، والتواجد الميداني، للتأكد من سير عمل الخطة، إلى جانب تشديد الجولات الميدانية الرقابية للتحقق من حسن الأداء والتزام ملاك المطابخ بالضوابط والاشتراطات.

رقابة مكثفةووجه م. الجبير أيضا بتكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ، لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا العمل على تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام العيد للحد من ظاهرة الذبح العشوائي، فيما تم تشكيل فرق عمل لذلك، والتنسيق مع الجهات الأمنية، وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط أكثر من خمسين مخالفة بالأحواش والطرق يمارسون الذبح العشوائي في غرب الدمام، وتم تطبيق العقوبة والإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية من قبل بلدية غرب الدمام.

صحة وسلامة وأكدت الأمانة أن الذبح خارج المسالخ والمطابخ النظامية يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين، مؤكدة أنها لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة، وتحت إشراف المختصين من الأطباء البيطريين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.