شكرا لقرائتكم خبر عن 1142 إصابة جديدة.. و1374 «حرجة» في العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ليصل إجمالي الحالات في المملكة منذ بدء الجائحة، إلى 513284 حالة، من بينها 10905 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1374 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 1024 حالة تعاف، ليصل إجمالي المتعافين إلى 494264 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8115، بإضافة 12 حالة جديدة. وحذرت وزارة الصحة من أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ناصحة الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.