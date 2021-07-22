شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخالفات وإنذارات في زيارة 20 منشأة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت اللجنة الأمنية الفرعية بالمنطقة الشرقية، عددا من الملاحظات، وذلك خلال زيارة أكثر من 20 منشأة، في أول أيام العيد، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات، تمثلت جميعها في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجيه 4 إنذارات شفهية، تمثلت في عدم التقيد بأنظمة ولوائح العمل والإقامة، وتنوعت الإنذارات ما بين عدم إصدار إقامة جديدة لأحد العمالة بالمهنة المعدلة رغم تجديدها بالنظام، وعدم فتح ملف للمنشأة بمكتب العمل التابع لنطاق المنشأة الجغرافي.

وواصلت اللجنة جولاتها الميدانية الرقابية، على المنشآت التجارية في العديد من أحياء محافظة الخبر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى امتثال المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات المخالفة، لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

استهدفت الجولة الرقابية التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للأنشطة التجارية والتحقق من التزامها بأنظمة وقوانين العمل في المملكة ونظامية العمالة لديها.