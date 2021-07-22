، ضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير ،

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شهدت مدينة أبها والأحياء التابعة لها منذ صباح أمس ضبابًا كثيفًا حول نهارها إلى ليل وحد من الرؤية ما تسبب في توقف العديد من المركبات واستخدام قائديها للأنوار والإشارات الضوئية.
هذا ولا تزال المدينة تشهد الحالة الجوية التي دفعت بالسكان والسياح إلى الخروج للمتنزهات والميادين لتوثيق تلك اللحظات الجميلة الساحرة التي هبطت بدرجات الحرارة.
وكثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.
حالة الطقس أبها ضباب
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 01:17 AM
الجهات الأمنية دعت قائدي المركبات لتوخي الحذر والحيطةضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير
شهدت مدينة أبها والأحياء التابعة لها منذ صباح أمس ضبابًا كثيفًا حول نهارها إلى ليل وحد من الرؤية ما تسبب في توقف العديد من المركبات واستخدام قائديها للأنوار والإشارات الضوئية.
هذا ولا تزال المدينة تشهد الحالة الجوية التي دفعت بالسكان والسياح إلى الخروج للمتنزهات والميادين لتوثيق تلك اللحظات الجميلة الساحرة التي هبطت بدرجات الحرارة.
وكثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.
، ضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير ،
المصدر : الخليج 365
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