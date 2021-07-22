، مدرب الأخضر "الشهري" : المنتخب يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية .. والفرج : طموحنا كبير ،

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أبدى مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري سعادته بالمشاركة في المحفل الأولمبي الكبير، مشيرًا إلى أن الأخضر يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية.
وكشف الشهري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن اختياره للثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني لإمكاناتهم الفنية، إضافة إلى دعمهم للجوانب التكتيكية بالجانب الفني.
وأكد الشهري أن وجود الأخضر في المجموعة الأصعب بجانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج بعد غياب 25 عامًا عن الأولمبياد، أمر إيجابي للكرة السعودية، كون هذه المباريات تصقل مهارات اللاعبين بشكل عالٍ، مضيفًا أن حظوظهم وفرصهم بالدورة مثل باقي المنتخبات، مؤكدًا أن الفرق الإفريقية دائمًا ما تقدم مستويات كبيرة في دورات الألعاب الأولمبية.
من جانب آخر أشار قائد الأخضر الأولمبي سلمان الفرج خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تأهلهم للأولمبياد بعد طول غياب، يؤكد أن الرياضة السعودية دائمًا ولادة بالمواهب، معبرًا عن فخره واعتزازه وزملائه اللاعبين بحصولهم على فرصة تمثيل الوطن والمشاركة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنيًا أن تستمر نتائج المشاركة الأولمبية في ذاكرة السعوديين طويلاً.
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 01:17 AM
قبل مواجهة الافتتاح أمام ساحل العاج في أولمبياد "طوكيو 2020" اليوممدرب الأخضر "الشهري" : المنتخب يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية .. والفرج : طموحنا كبير
أبدى مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري سعادته بالمشاركة في المحفل الأولمبي الكبير، مشيرًا إلى أن الأخضر يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية.
وكشف الشهري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن اختياره للثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني لإمكاناتهم الفنية، إضافة إلى دعمهم للجوانب التكتيكية بالجانب الفني.
وأكد الشهري أن وجود الأخضر في المجموعة الأصعب بجانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج بعد غياب 25 عامًا عن الأولمبياد، أمر إيجابي للكرة السعودية، كون هذه المباريات تصقل مهارات اللاعبين بشكل عالٍ، مضيفًا أن حظوظهم وفرصهم بالدورة مثل باقي المنتخبات، مؤكدًا أن الفرق الإفريقية دائمًا ما تقدم مستويات كبيرة في دورات الألعاب الأولمبية.
من جانب آخر أشار قائد الأخضر الأولمبي سلمان الفرج خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تأهلهم للأولمبياد بعد طول غياب، يؤكد أن الرياضة السعودية دائمًا ولادة بالمواهب، معبرًا عن فخره واعتزازه وزملائه اللاعبين بحصولهم على فرصة تمثيل الوطن والمشاركة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم، متمنيًا أن تستمر نتائج المشاركة الأولمبية في ذاكرة السعوديين طويلاً.
، مدرب الأخضر "الشهري" : المنتخب يزخر بالعديد من النجوم الداعمة لمستقبل الكرة السعودية .. والفرج : طموحنا كبير ،
المصدر : الخليج 365
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