شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إصابة أكثر من 8 مواطنين بكورونا في إندونيسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سفير المملكة لدى إندونيسيا،عصام الثقفي، اليوم، إنه تم رصد أكثر من 8 إصابات بكورونا بين المواطنين السعوديين في إندونيسيا.

وأضاف أن قرار وزارة الداخلية بمنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها جاء حفاظًا على صحة المواطن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن السفارة تتابع حاليًا المواطنين المصابين بالفيروس، وبعضهم سيتم إخلاؤهم قريباً بمجرد وصل طائرات الإخلاء الطبي، فضلا عن التواصل مع المواطنين الآخرين لترتيب عودتهم إلى المملكة.

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