عاجل | مستشفيات جدة ونجران الأعلى في إشغال الأسرة

بينما قدرت وزارة الصحة معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير في كل المستشفيات التابعة لها بـ61.2 سرير لكل 100 سرير، تصدرت مستشفيات محافطة جدة ومنطقة نجران معدل إشغال الأسرة بالمقارنة مع باقي مناطق المملكة ومحافظاتها. وبحسب مؤشرات الوزارة لـ2020، وصل معدل إشغال الأسرة في مستشفيات جدة إلى 95.3 سرير لكل 100 سرير، وبلغ في نجران 93.4 لكل 100 سرير، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل معدل لإشعال الأسرة بـ35.8 لكل 100 سرير. ‏ معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير 95.3 جدة 93.4 نجران 85.9 العاصمة المقدسة 80.7 المدينة المنورة 74.9 الرياض 72.5 جازان 71.3 عسير 71.2 القصيم 68.4 الشرقية 64.1 الطائف 61.9 القريات 58.9 تبوك 55.2 الأحساء 51.6 الباحة 51.0 حائل 47.3 القنفذة 45.4 حفر الباطن 43.4 الجوف 43.0 بيشة 35.8 الحدود الشمالية



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