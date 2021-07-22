عاجل | مستشفيات جدة ونجران الأعلى في إشغال الأسرة

معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير
95.3 جدة 93.4 نجران 85.9 العاصمة المقدسة 80.7 المدينة المنورة 74.9 الرياض 72.5 جازان 71.3 عسير 71.2 القصيم 68.4 الشرقية 64.1 الطائف 61.9 القريات 58.9 تبوك 55.2 الأحساء 51.6 الباحة 51.0 حائل 47.3 القنفذة 45.4 حفر الباطن 43.4 الجوف 43.0 بيشة 35.8 الحدود الشمالية
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