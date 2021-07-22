ألحقت الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى الضرر بأكثر من 50 أسرة، وداهمت السيول المنازل وألحقت بها الأضرار بالكامل، منها 11 أسرة من عائلة واحدة فقط، وأتلفت جميع الممتلكات وخلفت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في عدد من الأحياء، أهمها حي رجلا الجنوبي والشمالي وحي فواز، وكذلك عدد من الأجزاء لحي الشرفة وقد ناشد العديد من الأهالي بسرعة التجاوب مع أهم متطلباتهم، التي سبق وأن طالبوا بها بالتنفيذ الجيد لمشاريع تصريف السيول، التي شهدت فشلا مع أول اختبار لها، كما طالب المواطن علي فهد آل منصور بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الأضرار، التي لحقت بالمواطنين والمنازل وممتلكاتهم، وتقييم المشاريع المتعثرة منذ عدة سنوات، مؤكدا بأن منازلهم أتلفت بنسبة 90% وأصبحت غير صالحة للسكن.



كانت هذه تفاصيل خبر السيول تداهم 50 أسرة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.