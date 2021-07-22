44 % من الحجاج نساء وباركودات للمناسك

تصنيف الحجاج
58518 الحجاج المسجلون النساء 25702 الرجال 32816 33 ألفا من السعوديين النساء منهم 16247 والرجال 16753 25518 حاجا من المقيمين
خدمات صحية وتقنية
1269 حالة مرضية وإصابة باشرتها الفرق الإسعافية 48 % تغطية شبكة (5G) في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 33 % زيادة القنوات الصوتية الدولية
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