44 % من الحجاج نساء وباركودات للمناسك

أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، الأربعاء أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج. وفيما وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شؤون الحرمين باركودات لقاصدات المسجد الحرام للمسح عليها، تشتمل على الدعاء، ومناسك الحج بعدة لغات، بلغت نسبة النساء لموسم حج 1442 نحو 44% بواقع 25702 حاجة من الحجاج المسجلين البالغ عددهم 58518 حاجا وحاجة.

تصنيف الحجاج

58518 الحجاج المسجلون النساء 25702 الرجال 32816 33 ألفا من السعوديين النساء منهم 16247 والرجال 16753 25518 حاجا من المقيمين

خدمات صحية وتقنية

1269 حالة مرضية وإصابة باشرتها الفرق الإسعافية 48 % تغطية شبكة (5G) في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 33 % زيادة القنوات الصوتية الدولية