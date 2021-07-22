الاحتفاء بالحجاج ثاني أيام العيد بالمسجد الحرام

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، بالحلوى، والبخور، والقهوة، للحجاج والعاملين بالمسجد الحرام، ابتهاجا بالعيد.

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، بأن هذه المبادرة قدمت ابتهاجا بالعيد وبوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وقال مدخلي: للعيد فرحة في نفوس المسلمين، والفرحة في المسجد الحرام فرحتان: الأولى فرحة العيد، والثانية فرحة وصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم في عرفة ومبيتهم بمزدلفة ورميهم الجمرة الكبرى، ووصولهم إلى المسجد الحرام سالمين غانمين.

وأكد مدخلي حرص الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة على مشاركتها لقاصدي المسجد الحرام أفراحهم، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتي تتطلب الجهد المضاعف، والعمل الدقيق الذي يضمن سلامة الجميع.