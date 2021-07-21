الضباب الكثيف يغطي سماء أبها ويعيق الرؤية الأفقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شهدت أجزاء من مدينة أبها، مساء اليوم الأربعاء، ضبابًا كثيفًا تسبب في تدني الرؤية الأفقية.

جريان الأودية وانعدام الرؤية:

وحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من تقلبات جوية قد تؤدي لجريان الأودية وانعدام الرؤية، داعيًا الجميع إلى الحرص على تعليمات الجهات المعنية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة:

ونبه المركز إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً على منطقة عسير، وتحديدًا أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.



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