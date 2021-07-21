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مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات

ادعاءات وردت في بعض التقارير الصحفية لا أساس لها من الصحة

متابعات الخليج 365 - واس

نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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