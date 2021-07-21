مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - واس

نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.

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