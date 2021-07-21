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شكرا لقرائتكم مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
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مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات
ادعاءات وردت في بعض التقارير الصحفية لا أساس لها من الصحة
متابعات الخليج 365 - واس
نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.
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