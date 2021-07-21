، هيئة الأمن الصناعي تقف على خطط السلامة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم ،

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وقفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على خطة إجراءات الأمن والسلامة، التي نفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، حرصًا على ضمان وسلامة المياه المباركة.
وجاءت الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة بحضور أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة رافقهم فيها المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم المهندس أحمد كعكي وعدد من منسوبي المياه الوطنية.
حيث تم الوقوف على مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وتم الاطلاع والتأكد من توفر كافة المتطلبات الأمنية التي تضمن سلامة المرافق وتوفر متطلبات السلامة والإطفاء وجاهزيتها والتأكد من الخطط الطارئة المعدة من قبل الشركة لمواجهة أي طارئ وإيجاد الحلول البديلة اللازمة.
واستعرضت إدارة المشروع مشاريع المنظومة الأمنية بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وآلية تأهيل الكوادر البشرية في المجال الأمني وفقًا لاشتراطات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وشملت الجولة الوقوف على آلية إنتاج عبوات زمزم بشكل آلي ما يضمن سلامة العبوات المعدة لراغبي المياه المباركة.
وأشادت الهيئة باستعدادات المشروع وبالأعمال المتعلقة بتحقيق الأمن الصناعي والسلامة بكافة مرافقها ومواقع الخزانات الاستراتيجية لماء زمزم، والتي ترجمت على أرض الواقع التنسيقات السابقة والمستمرة ما بين شركة المياه الوطنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والتي تهدف جميعها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وجميع راغبي المياه المباركة بأجواء آمنة ومطمئنة.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم المهندس أحمد كعكي شكره وتقديره لوفد الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات المشروع بالسلامة وتحقق تطلعاتها، مشيراً إلى أن إدارة المشروع تقوم بشكل دوري بجولات ميدانية على كافة المرافق التابعة لمشروع زمزم لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:59 PM
بحضور "العتيبي".. والجولة شملت الوقوف على طريقة إنتاج العبوات بشكل آليهيئة الأمن الصناعي تقف على خطط السلامة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم
وقفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على خطة إجراءات الأمن والسلامة، التي نفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، حرصًا على ضمان وسلامة المياه المباركة.
وجاءت الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة بحضور أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة رافقهم فيها المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم المهندس أحمد كعكي وعدد من منسوبي المياه الوطنية.
حيث تم الوقوف على مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وتم الاطلاع والتأكد من توفر كافة المتطلبات الأمنية التي تضمن سلامة المرافق وتوفر متطلبات السلامة والإطفاء وجاهزيتها والتأكد من الخطط الطارئة المعدة من قبل الشركة لمواجهة أي طارئ وإيجاد الحلول البديلة اللازمة.
واستعرضت إدارة المشروع مشاريع المنظومة الأمنية بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وآلية تأهيل الكوادر البشرية في المجال الأمني وفقًا لاشتراطات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وشملت الجولة الوقوف على آلية إنتاج عبوات زمزم بشكل آلي ما يضمن سلامة العبوات المعدة لراغبي المياه المباركة.
وأشادت الهيئة باستعدادات المشروع وبالأعمال المتعلقة بتحقيق الأمن الصناعي والسلامة بكافة مرافقها ومواقع الخزانات الاستراتيجية لماء زمزم، والتي ترجمت على أرض الواقع التنسيقات السابقة والمستمرة ما بين شركة المياه الوطنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والتي تهدف جميعها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وجميع راغبي المياه المباركة بأجواء آمنة ومطمئنة.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم المهندس أحمد كعكي شكره وتقديره لوفد الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات المشروع بالسلامة وتحقق تطلعاتها، مشيراً إلى أن إدارة المشروع تقوم بشكل دوري بجولات ميدانية على كافة المرافق التابعة لمشروع زمزم لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة.
، هيئة الأمن الصناعي تقف على خطط السلامة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم ،
المصدر : الخليج 365
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