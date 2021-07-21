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إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون

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محمد بن مسعود - الدمام - بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.فيروس كورونا الجديد

إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-07-21

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442

10:49 PM

اخر تعديل

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442

11:30 PM

بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

، إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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