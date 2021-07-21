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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.فيروس كورونا الجديد
إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليونوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-21
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:49 PM
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
11:30 PM
بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.
، إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون ،
المصدر : الخليج 365
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