، مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ادعاءات لا أساس لها من الصحة

نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.

