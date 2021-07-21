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نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 10:47 PM
ادعاءات لا أساس لها من الصحةمصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات
نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.
، مصدر مسؤول ينفي مزاعم استخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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