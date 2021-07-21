، إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.