شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة حجز تصاريح العمرة عبر موقع "الخطوط السعودية" بدءًا من 25 يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إتاحة الحصول على تصريح العمرة عند الحجز من خلال موقعها وتطبيقها الإلكتروني، ابتداءً من 25 يوليو الجاري.

وأوضحت شروط الحصول على خدمة إصدار التصاريح، وهي الحصول على تصريح العمرة بعد إصدار تذكرة السفر على إحدى رحلات السعودية، مضيفة أن الخدمة متاحة للمسافرين إلى مدينتي جدة والطائف.

ولفتت إلى أنه سيتم التحقق من أهلية المسافر من قبل وزارة الحج والعمرة، كما سيطلب من كل ضيف يرغب بإصدار تصريح إضافة رقم الجوال الموجود في حساب "توكلنا" أو "اعتمرنا" الخاص به.

وأضافت أنه في حال الإنتهاء من إجراءات إصدار التصريح سيظهر حجز التصريح في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، فضلا عن إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل حجز التصريح.