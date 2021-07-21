شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (87) مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1442 هـ.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.