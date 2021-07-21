شكرا لمتابعة خبر عن إشادة عبر "تويتر" توفر وظيفة لـ شاب سعودي يعمل مرشدًا للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أشاد المستشار المالي حسام بن عبدالرحمن الصالح عبر حسابه على "تويتر" بـ "شاب سعودي" يعمل مرشدًا للحجاج وهو الأمر الذي ساهم في توفير وظيفة للشاب.

وصادف "حسام بن عبدالرحمن" الشاب وهو يؤدي مناسك الحج وأشاد بكفاحه قائلاً: "أحد الأشياء التي تفرحك هو مشاهدة الشباب السعودي المكافح لبناء المستقبل، محمد السراج طالب قانون في جامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل ليلاً في ماكدونالدز ومرشد حجاج في موسم الحج".

وتفاعل مع التغريدة جاسر الجاسر، رئيس لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة، وأضاف: "أحتاج وسيلة تواصل بهذا النجم؛ فهو يستحق الوظيفة في شركتي".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": " لأن البدايات دليل على النهايات وطالما أنه ناجح ومكافح في صغره فسوف يكون كذلك في كبره".