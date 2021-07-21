شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 60 ألف رأس من الأغنام ضمن «الهدي والأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" مناسك الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام، إذ ذبح أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام منذ يوم أمس -يوم النحر- حتى اليوم، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة، واحترازات وقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

ويسير عمل المشروع بانسيابية وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدي، وجاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وجسد مشروع "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ضمن أدائهم شعيرة الحج، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت 40 عاماً، مستعيناً التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون خدمة ضيوف الرحمن بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.