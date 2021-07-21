شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بجاكرتا لـ«اليوم»: ترتيب رحلات لتسهيل عودة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 8 سعوديين مصابين بالفيروس يتلقون العلاج في مستشفيات إندونيسيا

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام بن عابد الثقفي، أنه بعد السماح بسفر السعوديين في شوال الماضي، قدم إلى إندونيسيا مئات المواطنين السعوديين للزيارة ومنهم من عاد إلى المملكة ومنهم من قدم في رحلات كان آخرها الأسبوع الماضي.

وأكد الثقفي لـ "اليوم " أنه بناء على قرار وزارة الداخلية تطلب من المواطنين الزائرين والسائحين العودة عاجلاً إلى المملكة لإنتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس ‫كورونا‬، ومنع السفر لأندونيسيا لحين استقرار الوضع الوبائي.

وتابع: "السفارة تهيب بالمواطنين المتواجدين في إندونيسيا بترتيب وتسهيل عودتهم إلى المملكة والتنسيق في ذلك مع السفارة ومكاتب الخطوط السعودية في جاكرتا، هناك رحلتان مجدولتا يومي ٢٦ يوليو ، و ١ اغسطس "، لافتاً إلى أنه إذا تطلب الأمر زيادة الرحلات فسيتم الترتيب لذلك.

وأشار إلى أن هناك حالات إصابة لمواطنين سعوديين بالفيروس، ومنهم من تماثل للشفاء، ويوجد حوالي 8 حالات لازالت في المستشفيات ومتابعة من قبل السفارة، وأهاب بكل مواطن متواجد في أندونيسيا التواصل مع قسم شؤون السعوديين أو رقم الطواريء الذي يعمل على مدار الساعة في حال حاجته إلى أي عون من السفارة.