ملفات الكاظمي في واشنطن.. الحوار يصل المحطة الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن الملفات التي ينوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مناقشتها خلال زيارته لواشنطن.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، للمشاركة في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقال حسين في تصريح صحفي تابعته ”الخليج 365”، إن الجولة الاستراتيجية الرابعة ستشهد مناقشة مجمل العلاقات الأمريكية العراقية.

وأضاف حسين أن "جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة"، مبينا أن "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد".

وتابع أن "العراق وأمريكا قد يعودان إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار".



وبشأن التواجد الأمريكي في العراق، قال حسين، إنه "ليس هناك قواعد أمريكية في العراق"، لافتا إلى أن "الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين وصل في وقت سابق إلى العاصمة واشنطن، لترتيب الملفات التي سيناقشها الوفد العراقي برئاسة الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي.

وتعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي، هي الثانية من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى رئاسة الأبيض.



ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة، باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.