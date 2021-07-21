ضبط 87 مخالفًا لتنظيم وتعليمات موسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ: إنه تم ضبط 87 مخالفًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج.

تغريم المخالفين:

وأوضح العميد الشويرخ أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، والمحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

تعليمات موسم الحج:

وأهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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