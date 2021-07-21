غبار على مكة وطقس صحو على مشعر منى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحواً على مشعر منى.

درجة الحرارة واتجاه الرياح

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر.

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