38 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة أول أيام العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن استقبال مسالخ العاصمة 38,104 من الأضاحي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في 16 مسلخًا موزعًا في مختلف أرجاء المدينة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي.

تصاريح مؤقتة:

وأشارت الأمانة إلى أنها منحت 31 مطبخًا تصريحًا مؤقتًا لذبح الأضاحي، بهدف تسهيل وصول السكان إليها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مبينة أن زمن الخدمة في أول أيام العيد بلغ 19 دقيقة للأضحية، فيما بلغت نسبة إشغال المسالخ 50%.

وبيّنت أن الأطباء البيطريين في المسالخ أتلفوا جزئيًّا 2,018 ذبيحة، وكليًّا 68 ذبيحة، حيث خضعت جميع الأضاحي لفحص شامل للتحقق من سلامتها, والكشف عن العديد من الأمراض المنتشرة كالحمى، واليرقان، وبقايا الأدوية، والخرّاج، والديدان الكبدية.

مرتادي المسالخ:

وأوضحت أن نسبة رضا مرتادي المسالخ بلغت 85,4%، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق أعلى درجات رضا السكان عن الخدمات المقدمة في جميع مواقع خدمات الأضاحي.



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