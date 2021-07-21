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شكرا لقرائتكم البنوك السعودية تحذر من رسائل الاحتيال النصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
البنوك السعودية تحذر من رسائل الاحتيال النصية
تستهدف المعلومات الشخصية لعملاء البنوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من رسائل الاحتيال التي تستهدف المعلومات الشخصية لعملاء البنوك.
رسائل نصية:
وقالت البنوك السعودية: “انتبه.. من الجهة المرسلة للرسائل النصية الواردة، واحرص على عدم إفشاء بياناتك الشخصية والبنكية”.
رسائل مشبوهة:
وأضافت اللجنة: “وفي حال الاشتباه برسائل الاحتيال تطلب معلوماتك الشخصية والمصرفية بلغ عن تلك الرسائل بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم (330330)”.
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