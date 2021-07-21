البنوك السعودية تحذر من رسائل الاحتيال النصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من رسائل الاحتيال التي تستهدف المعلومات الشخصية لعملاء البنوك.

رسائل نصية:

وقالت البنوك السعودية: “انتبه.. من الجهة المرسلة للرسائل النصية الواردة، واحرص على عدم إفشاء بياناتك الشخصية والبنكية”.

رسائل مشبوهة:

وأضافت اللجنة: “وفي حال الاشتباه برسائل الاحتيال تطلب معلوماتك الشخصية والمصرفية بلغ عن تلك الرسائل بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم (330330)”.



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