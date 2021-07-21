ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط مستودعين مخالفين يتم بداخلهما تصنيع الأثاث، وإعادة تدويره في أبو مراغ بمكة المكرمة.

جولات رقابية:

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية.

إجراءات نظامية:

وأكدت أمانة المنطقة أنه تم إغلاق الموقعين فورًا، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.



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