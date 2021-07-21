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ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة

اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط مستودعين مخالفين يتم بداخلهما تصنيع الأثاث، وإعادة تدويره في أبو مراغ بمكة المكرمة.

جولات رقابية:

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية.

إجراءات نظامية:

وأكدت أمانة المنطقة أنه تم إغلاق الموقعين فورًا، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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