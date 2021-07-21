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شكرا لقرائتكم ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة
اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط مستودعين مخالفين يتم بداخلهما تصنيع الأثاث، وإعادة تدويره في أبو مراغ بمكة المكرمة.
جولات رقابية:
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية.
إجراءات نظامية:
وأكدت أمانة المنطقة أنه تم إغلاق الموقعين فورًا، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
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