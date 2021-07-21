الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أفراد المجتمع بفئتيه الكبار والصغار باتباع 5 نصائح هامة عند هطول الأمطار وهي:

⁃ تجنب قيادة السيارة إذا كانت الأمطار قوية جدًّا، حفاظًا على السلامة الشخصية وعدم التعرض لأي مشاكل صحية، وبجانب ذلك تفادي تعرض السيارة للتلفيات.

⁃ منع الأطفال من الخروج نهائيًّا، حتى لا يتعرضوا للسقوط والإصابات، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بالأمطار.

⁃ تجنب ملامسة الأسلاك وخصوصًا المكشوفة خارج المنزل عند هطول الأمطار؛ لتجنب الصواعق الكهربائية.

⁃ توجيه الأطفال بعدم تناول ماء المطر؛ لأنه محمل بالغبار والشوائب، إذ إن الأطفال الصغار كثيرًا ما يتناولون ماء المطر مع فرحة الهطول.

⁃ تغطية فتحات النوافذ والأبواب لمنع دخول ماء المطر عبر الثغرات.

بعوض مسبب للضنك:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الأشخاص الذين يسكنون في الفلل فأن عليهم التخلص من أي تجمع لماء المطر أو تكون أي بحيرات أو برك خارج المنزل، فذلك يساعد على جذب البعوض والحشرات الدقيقة، إذ إن البعوض يضع يرقاته في مياه الأمطار، فتزداد أعداد البعوض مع توفر البيئة الخصبة، فالمخاوف تزداد أكثر مع وجود نوع خطير من البعوض الذي يعرف باسم بعوض الزاعجة المصرية التي تعرف علميًّا بالإيدس إيجبتاي، وهذه البعوض عندما تلدغ الفرد تسبب الإصابة بحمى الضنك.

شوائب ومواد ضارة:

وحذر من استخدام ماء المطر في الشرب بعد جمعه في الأواني البلاستيكية والقدور ومن ثم غليه ووضعه في الثلاجة للشرب، ففي الواقع أن ماء الأمطار يمكن الاستفادة منه في حال معالجته بتقنية ثلاثية الأبعاد بعد إزالة كل الشوائب، فمعروف أن الماء يرتفع للسماء ويبرد ثم يتكثف، فيسقط مرة أخرى على الأرض على شكل مطر، غير أن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في الوسط المحيط بنا يجعل الماء يحمل معه أثناء عودته من الغلاف الجوي الكثير من المواد الضارة.

نزلات البرد الشديدة:

واختتم الدكتور محمد بالقول: إن المواد الضارة التي قد تحملها مياه الأمطار هي بكتيريا وجسيمات أتربة دقيقة، أي أن جودة نقاء ماء المطر لا يمكن أن تقارن ولو بشكل تقريبي مع درجة نقاء مياه الشرب العادية، يضاف إلى ذلك فإن ماء المطر لا يحتوي على مواد معدنية مفيدة للجسم، تمامًا مثل الماء المقطر، لذا يجب تجنب التعرض لماء المطر أو شربه، فإن ذلك قد يسبب الإصابة بالنزلات المعوية والإسهال والقيء، والآلام الشديدة في المعدة، أو الجهاز التنفسي، فعند وصول المياه المحملة بالميكروبات للجهاز التنفسي يمكن أن تسبب العديد من المشكلات وأبرزها نزلات البرد الشديدة.



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