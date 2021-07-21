فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب الأسد الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تشهد سماء الوطن العربي، اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (21 يوليو 2021)، اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد بعد غروب الشمس وبداية الليل، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، ولكن سيكون المنظر أكثر جمالًا وروعة في حال مشاهدته من خلال المنظار.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد يحدث عندما يكونان شمال وجنوب بعضهما البعض في المطلع المستقيم على قبة السماء، وهو يعادل خط الطول هنا على الأرض، وفي هذا الاقتران سيمر كوكب الزهرة بما يزيد قليلًا عن درجة واحدة شمال قلب الأسد.

وهج غروب الشمس:

وبين أن الزهرة سيظهر أولًا، وبعد تلاشي وهج غروب الشمس سيظهر قلب الأسد، وسيرصد الكوكب والنجم بالأفق الشمال الغربي، وسيلاحظ أن الكوكب شديد السطوع قرب النجم المزدوج قلب الأسد، وبما أن المسافة الظاهرية الفاصلة بين الزهرة بحوالي عرض إصبع (أو درجة واحدة إلى الشمال السماوي) من قلب الأسد، فهذا يعني بأنهما قريبان بما يكفي لرؤيتهما معًا في مجال رؤية تلسكوب.

الزهرة ألمع النجوم:

وقال: إن لمعان الزهرة (3.93-) سوف يتفوق على لمعان قلب الأسد (+1.34)، الذي يُصنف على أنه نجم من القدر الأول، أي أحد ألمع نجوم السماء، لذلك فإن قلب الأسد سيبدو خافت بجانب كوكب الزهرة المبهر، وهو الآن أكثر إشراقًا بحوالي 130 مرة مع وجود المريخ في أسفل اليمين في مشهد جميل ومثير للاهتمام، كما يشتهر كوكب الزهرة بدورة مدتها 8 سنوات، حيث يعود هذا الكوكب إلى نفس المكان تقريبًا في السماء المرصعة بالنجوم كل 8 سنوات، لأن الزهرة يدور حول الشمس 13 مرة في كل مرة تدور فيها الأرض حول الشمس 8 مرات.

اقتران مميز للغاية:

وأشار إلى أن دورة الثماني سنوات تعني بأن الزهرة سيجتمع مرة أخرى مع قلب الأسد لحدوث أقرب اقتران مثل الذي حدث آخر مرة بشهر أكتوبر 2020 أوائل أكتوبر 2028 و2036 و2044، كما أن اقتران الزهرة وقلب الأسد في مطلع أكتوبر 2044 سيكون مميزًا للغاية؛ لأن الكوكب سيحجب النجم في ذلك التاريخ وبحلول عام 2052، سيحدث اقتران الزهرة وقلب الأسد في أواخر سبتمبر بدلًا من أوائل أكتوبر.

الاحتجابات الكوكبية نادرة:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: حالات الاحتجابات الكوكبية للنجوم من القدر الأول نادرة للغاية، فقد كانت آخر مرة عندما حجب الزهرة نجم قلب الأسد في 7 يوليو 1959، وستكون المرة التالية في الأول من أكتوبر 2044، وقبل عام 1959 كانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما حجب الزهرة نجم السماك الأعزل في 10 نوفمبر 1783 وبعد عام 2044، سيتكرر في 7 سبتمبر 2197.



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