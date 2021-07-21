استشاري: في الصيف لا تنتظروا العطش واشربوا لترين ماء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع من عدم تناول لترين من السوائل يوميًّا وخصوصًا الماء، لافتًا إلى أن من أبرز السلوكيات الخاطئة هي أن البعض ينتظر الشعور بالعطش حتى يتناول الماء، وهذا سلوك خاطئ وخصوصًا في الصيف إذ يجب الحرص على تعويض الجسم بالماء، فمع ارتفاع الحرارة يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء عبر التعّرق بجانب التبول.

تنشيط الدورة الدموية:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الماء يعد الوسيلة الوحيدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي المساعدة على تجديد الخلايا ومنحها الحيوية للقيام بوظائفها على أكمل وجه، كما أن الحرارة المرتفعة التي تلامس أجسامنا في فترات الصيف الحارة لا يطفئها سوى شرب الماء وبذلك تتوازن حرارة الجسم مع الجو الخارجي، وتمنحه القليل من البرودة، فالماء مثل مشروب الطاقة، فهو يعزز الطاقة في الجسم لمساعدته على مواجهة التعب والدوخة، والركود، والخمول وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

حماية الكلى من الحصوات:

وأشار إلى أن الماء يساعد الكليتين على إزالة النفايات من الدم، فإذا لم تحصل الكلى على كمية كافية من الماء، فيمكن أن تتراكم هذه النفايات مع الأحماض، مما يؤدي إلى انسداد الكليتين بالبروتينات المعروفة باسم الميوغلوبين، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تكون حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

حرق السعرات الحرارية:

وخلص الدكتور متبولي إلى القول: إن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين حرصوا على تناول 2 أو 3 أكواب إضافية من الماء يوميًّا لديهم كميات أقل من الدهون والسكر والملح في الدم، مع تحقيق معدلات أعلى لحرق السعرات الحرارية، بما يعني المساعدة على إنقاص الوزن الزائد، كما أن شرب الماء يساعد على تحقيق شعور بالامتلاء مما يحد من تناول المشروبات الغازية أو العصائر ذات السعرات الحرارية والسكريات العالية، بالإضافة إلى ذلك فإن قلة تناول الماء يؤدي إلى حدوث الجفاف الذي يؤثر على الأوعية الدموية ويضعفها.

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