الهلال الأحمر يتلقى 11 ألف مكالمة في 4 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية العاملة في العاصمة المقدسة والمشاعر منذ اليوم السابع من ذي الحجة حتى يوم النحر أكثر من 11 ألف مكالمة هاتفية وأنشأت 1893 بلاغا. وأوضحت أن فرقها الإسعافية المتواجدة باشرت 1269 حالة مرضية وإصابة، نقل 602 منها للمستشفيات، وعولجت 649 حالة عبر تقديم الرعاية الطبية بالموقع، فيما بشرت أكثر من 979 حالة مرضية و177 حالة إصابة.

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