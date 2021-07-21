شكرا لقرائتكم خبر أطباء: خدمة الحجيج رسالة إنسانية ومسؤولية عظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتحمل الأطباء مسؤولية عظيمة تجاه حجاج بيت الله الحرام؛ إذ تتعدد مهامهم والأدوار المناطة بهم لتقديم خدمات طبية تشمل الجوانب العلاجية والوقائية والتوعوية، منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتها إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الدكتور محمد بن خالد ريحان والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن مرزوقي، التنافس الشريف مع زملائهما من منسوبي القطاعات الصحية العاملة بالحج لمد يد العون للمرضى بكل أمانة واقتدار ورحمة ومحبة لكبير سن أو معاق أو مريض أتوا ملبين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة يأملون من الله عز وجل حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

فيما لم يخفِ الدكتور طاهر مجذوب آدم مشاعر السعادة والرضى بتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام، والإسهام في نشر التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء وقوفهم على صعيد عرفات وبقية المشاعر، وحثهم على تجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم، من خلال أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.

ويحتفظ الأطباء والقائمون على خدمة ضيوف الرحمن بالكثير من المواقف والخدمات الإنسانية التي تبقى عالقة في أذهانهم يحتفظون بها بينهم وبين بارئهم، يرجون الثواب من الله عز وجل، ويتسابقون للقيام بما أوكل إليهم لخدمة الحجاج، ومساعدتهم على إتمام نسكهم كلما سنحت لهم الفرصة.