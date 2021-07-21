محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255 سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 09:01 PM العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255 الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا" الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا" سجلت الكويت 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 388881 والوفيات 2255. الكلمات المفتاحية ، الكويت تسجل 969 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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