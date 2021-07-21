، لمدة موسم واحد.. منح شركة الرياضة السعودية حقوق المسابقات السعودية الرياضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن كأس الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان والسوبر السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية للمسابقات السعودية الرياضية (كأس خادم الحرمين الشريفين - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي) للموسم الرياضي المقبل 2021-2022م، ولمدة موسم رياضي واحد.

وستقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية، بإدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كرة القدم المحلية، ونقل المباريات فضائيًا ورقميًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022م، وفق ما يطمح له محبو كرة القدم السعودية من داخل وخارج المملكة.

من جانب آخر، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورغبة في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية في السنوات المقبلة، فإنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح كراسة خاصة بحقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم المحلية، ابتداءً من الموسم ما بعد المقبل 2022-2023م، أمام القنوات الفضائية الراغبة في ذلك.

وتأتي هذه الخطوة رغبة من الاتحاد والرابطة في توفير منصة إعلامية، تقوم بمهمة النقل التلفزيوني بالصورة التي تليق بالسمعة التي تمتلكها كرة القدم السعودية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبالشكل الذي يتطلع له الجمهور الرياضي الكريم، إلى جانب تنويع مصادر دخل الأندية المعنية وتعزيز إيراداتها من النقل التلفزيوني، للوصول إلى مستقبل أكثر تطورًا وتميزًا في عالم النقل الفضائي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.