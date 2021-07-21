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ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد بالعراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد الأعضاء على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:52 PM
مجددًا دعمه استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضيه مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في بغداد
ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد بالعراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد الأعضاء على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره.
، مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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