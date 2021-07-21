محمد بن مسعود - الدمام - تواجد مروري وانتشار أمني للحفاظ على سلامة المرتادين تشهد منطقة الباحة هذه اللحظات موجة ضباب كثيفة استدعت انتشار الجهات الأمنية بالمنطقة من المرور والدوريات الأمنية في شوارع وطرق الباحة تحديدًا، بسبب كثافة الضباب وحركة سير المركبات. "الخليج 365" وثقت جانبًا من تواجد رجال المرور في الشوارع وانتشارهم للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وقد ارتدوا الزِّي الواقي من المطر. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:51 PM تواجد مروري وانتشار أمني للحفاظ على سلامة المرتادين شاهد.. موجة ضباب كثيف تغطي شوارع وطرق الباحة شاهد.. موجة ضباب كثيف تغطي شوارع وطرق الباحة تشهد منطقة الباحة هذه اللحظات موجة ضباب كثيفة استدعت انتشار الجهات الأمنية بالمنطقة من المرور والدوريات الأمنية في شوارع وطرق الباحة تحديدًا، بسبب كثافة الضباب وحركة سير المركبات. "الخليج 365" وثقت جانبًا من تواجد رجال المرور في الشوارع وانتشارهم للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وقد ارتدوا الزِّي الواقي من المطر. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. موجة ضباب كثيف تغطي شوارع وطرق الباحة ،

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