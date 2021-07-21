شكرا لمتابعة خبر عن مركز "العنف الأسري" يتفاعل مع امرأة حامل طردها زوجها وأسرتها تُعنفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع امرأة حامل اشتكت من قيام زوجها بتعنيفها وطردها من منزل الزوجية.

وأوضحت المرأة انها حامل وزوجها سيء جدًا، ويُعنفها، كما طردها من منزل الزوجية، مضيفة أنها تقيم حاليًا مع أهلها.

وأشارت إلى أن أهلها يقومون أيضا بمعاملتها معاملة سيئة من أجل دفعها على الرجوع لزوجها، مضيفة أن كل ذلك يدفعها للتفكير في الهروب إلى الخارج.

وناشدت المركز بحمايتها من زوجها وأسرتها، فيما تفاعل المركز مع البلاغ، وطالبها بالتواصل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.