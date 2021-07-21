شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" تعاقب مؤسسات خالفت الاشتراطات المطلوبة في الوجبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اتخذت وزارة الحج والعمرة عقوبات تجاه شركات ومؤسسات عاملة في خدمة حجاج الداخل بعد رصد وجبات لا تتوفر فيها الاشتراطات المطلوبة في الإعداد والتقديم.

وتبين أيضًا لجوء بعضها للتعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه الاشتراطات والمواصفات.

وسيتم إلزام الشركات والمؤسسا بإعادة المبالغ المتحصلة من الحجاج بما يعادل قيمة الوجبات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة، وفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ".

ويتم تصحيح أوضاعها في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها.