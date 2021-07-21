شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاج كفيف يؤدي المناسك بمساعدة مرافقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكن الحاج ماجد العويدان، وهو كفيف ولديه ضمور في المخ منذ الخامسة عشر من عمره أثر على حركته، في أداء الحج هذا العام.

ويستخدم "ماجد" كرسيه المتحرك ليتحرك بين النسك راجيًا من الله الشفاء والقبول والمغفرة، ولديه مرافق يخدمه في جميع احتياجاته اليومية من وضوء وصلاة وكذلك التنقل بين المشاعر المقدسة.

وعن ذلك، قال "ماجد": "أول مرة أحج وفرحتي ما تنوصف وأتمنى أن يقبله الله مني ويشفيني ودعيت الله أن ييسر أموري كلها"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "جمعية المكفوفين الأهلية ما قصرت معي ووفروا لي المرافق وأعطوني كل ما أحتاج إليه أيضًا، حيث وتواجدت الجمعية بثلاثة وعشرون كفيفًا ومرافقيهم ليؤدون مناسك الحج".