شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا "الخميس" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وتوقع هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم والاجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة تشمل الطريق الساحلية على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي فستكون الرياح السطحية فيها جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.