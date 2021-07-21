شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاج بريطاني مقيم بالمملكة يحقق حلمه بأداء الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الحاج البريطاني "محمد وقاص" المقيم بالمملكة، عن شعوره بعد تحقيق حلمه باختياره من ضمن ٦٠ ألف حاج.

وقال "وقاص" في حديثه: "أعيش في المملكة منذ ثمانية عشر عامًا وفيما يتعلق بالحج فالاحساس عظيم في كل مرة أزور فيها مكة لكن الحج أمر مختلف فهو أحد أركان الإسلام وأدائه واجب على كل مسلم وشئ يجب فعله على الأقل مرة واحدة في العمر لمن استطاع".

وأضاف: "أجد نفسي محظوظ جدًا فقد حاولت كثيرًا في الثلاث سنوات الماضية أن أؤدي الحج ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك ففي السنة الماضية لم يحج سوى ألف شخص بسبب الوفاء".

واستكمل حديثه متأثرًا: "عندما بدأ التسجيل الحج هذا العام قمنا أنا وزوجتي بالتسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني وبعد انتهاء فترة التسجيل ووصلت لي رسالة قبولنا في الحج في اليوم الثالث".

وتابع عن أداء الحج: "هناك القليل من الأمور التي تشغل تفكيري ولكن أعظمها ما يدور في بالي وهو الذهاب لأداء الحج ثم لا يقبل الله حجي بفعل أمر خاطئ وهذا ما كنت أفكر فيه طوال الوقت خلال رحلتي من الرياض إلى مكة".

واستطرد: "الذهاب لأداء الحج تجربة عظيمة والله يجعل في تيسيره كل ما تريد وإنك تستمتع به وتود العودة ورسالتي لكل من يريد أداء الحج خد الخطوة والله سيسهل كل شئ".