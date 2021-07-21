شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاجة مصرية: توجيه الملك سلمان بتمديد الإقامة كان سببًا في حجي هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدثت حاجة مصرية وهى تغالب دومها عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد الإقامات الذي كان سببًا في حجها هذا العام.

وقالت "الحاجة المصرية": "ما أقدر أوصف مشاعري من الفرحة اللي أنا حاسة بيها لأن كل اللي أنا فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب قرار خادم الحرمين بتمديد الإقامات وربنا كتبلي وقدمت في الحج واتقبلت".

وتابعت حديثها متأثرة: "المملكة تقوم بالعديد من الجهود للحجاج ما حد يقدر يسويها إلا أنتم وربنا اختار المملكة لخدمة الحجاج لأنها حاجة عظيمة وكبيرة وجزائها عند ربنا كبير".

وأضافت: "كل مسلمين الدنيا بيشكروكم على جهودكم. وسجدت لربنا شكر على النعمة اللي أنا فيها دلوقتي وكرم من ربنا اني اقدر احج وسعيدة ومبسوطة".