شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حاج فلسطيني يروي حلم أخته المنتظر منذ 60 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أبدى الحاج الفلسطيني، مصطفى عبدالعال، سعادته بتحقيق أخته لحلمها الذي انتظرته طيلة 60 عاما.

وأوضح "عبدالعال"، أن اخته "أمل" لم يحالفها الحظ بالحج لمدة 60 عاما، لكنه تحقق هذا العام عندما أصبحت ضمن حجاج موسم الحج. وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ومن جهتها، أشادت "أمل" بتنظيم الحج، مضيفة أنها أدت مناسك الحج حتى الآن بكل سهولة ويسر، مؤكدة أن شعورها لا يمكن وصفه.