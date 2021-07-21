شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بامتداد هطول الأمطار لتشمل الرياض والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، امتداد هطول الأمطار لتشمل ‎الرياض والمدينة واستمرارها على ‎عسير ونجران.

وقال "غلام" أن هناك استمرار الحالة المطرية قد تكون عادية في المرتفعات هذا العام من الصيف، لكن ما هو غير عادي امتدادها إلى أجزاء المناطق الجنوبية من منطقة الرياض وقد تمتد شمالاً من أجزاء منطقة قصيم ومنطقة حائل.

وأضاف: "وقد تمتد للمدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك هذا لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا نادر حدوثه في مثل هذه الأيام مع رياح شرقية"، وفقًا لما جاء بقناة "العربية".

وتابع: "ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة على مناطق عسير ونجران وجازان قد تتسبب في جريان السيول وأيضًا تمتد لمرتفعات الباحة ومرتفعات مكة المكرمة".