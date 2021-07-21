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بالفيديو .. لحظة تلقين سيدتين فلبينيتين الشهادة في اتصال مرئي بمشعر منى

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نجح حاج فلبيني في مشعر منى في دعوة سيدتين في الفلبين إلى الإسلام، وأخذ يلقنهن الشهادة في اتصال مرئي.

ومن جهته، أشاد حاج فلبيني آخر بجودة الخدمات التي تقدم للحجاج في موسم حج هذا العام، مؤكدًا سعادته بأداء مناسك الحج.

الجدير بالذكر أن دخول السيدتين للإسلام جاء بعد شهور من التواصل مع الحاج الفلبيني، الذي حرص أيضا على نقل صور من مناسك الحج إليهن.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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