9 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد، إن 9 مدن سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي النعيرية 49.8 درجة مئوية، (محطة أتوماتيكية)، الدمام 49.1 درجة مئوية، القيصومة 49 درجة مئوية، رفحاء 47 درجة مئوية، الأحساء 45.8 درجة مئوية، المدينة المنورة وعرعر 45 درجة مئوية، سكاكا والعلا 44 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار إلى أن الفرصة تكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.